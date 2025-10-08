Pronostico Kosovo-Slovenia | primo ok al terzo tentativo
Kosovo-Slovenia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Sei vittorie di fila in casa per il Kosovo. Anche la Svezia è clamorosamente caduta lo scorso mese di settembre. E adesso la possibilità di andare al Mondiale è importante, passando per lo meno dai playoff. (Lapresse) – Ilveggente.it Non sarà sicuramente facile riuscirci per Muriqi e compagni. Ma l’iniezione di fiducia enorme nell’aver riuscito a battere una nazionale almeno sulla carta migliore, può aiutare in questo senso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
