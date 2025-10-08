Italia U21-Svezia U21 è una partita valida per la terza giornata di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla, formazioni e pronostico Due partite e altrettante vittorie per gli azzurrini in questa fase di qualificazione al prossimo Europeo. Con tre gol fatti e uno subito, la nazionale italiana è dietro, per differenza reti, alla Polonia. Ma lo scontro diretto deciderà tutto. (Lapresse) – Ilveggente.it Contro la Svezia, la formazione allenata da Baldini, cerca il terzo colpo: cercando soprattutto di sfruttare non solo le qualità tecniche, ma anche il fattore campo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Italia U21-Svezia U21: Baldini a punteggio pieno