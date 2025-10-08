Inghilterra-Galles è un’amichevole e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Di qualunque sport si tratti, le sfide tra nazionali britanniche hanno sempre un sapore particolare. Frizzantino, come in ogni derby che si rispetti. Lo sarà anche quest’ Inghilterra-Galles, amichevole che va in scena a Wembley tra due selezioni attualmente impegnate nelle qualificazioni al prossimo Mondiale ma che, essendo state sorteggiate in gruppi da cinque squadre, in questo turno riposano. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Galles: Tuchel sperimenta nel derby britannico