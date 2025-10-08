Novak Djokovic ha dovuto ancora una volta superare problemi fisici per battere Munar in tre e assicurarsi un posto nei quarti di finale a Shanghai contro Zizou Bergs, giustiziere di Diallo al tie-break del terzo set. A 38 anni e 4 mesi, il serbo è diventato il più giocatore più anziano ad arrivare ai quarti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Zizou Bergs – Novak Djokovic, Shanghai Masters 09-10-2025