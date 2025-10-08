Pronostico e quote Zizou Bergs – Novak Djokovic Shanghai Masters 09-10-2025
Novak Djokovic ha dovuto ancora una volta superare problemi fisici per battere Munar in tre e assicurarsi un posto nei quarti di finale a Shanghai contro Zizou Bergs, giustiziere di Diallo al tie-break del terzo set. A 38 anni e 4 mesi, il serbo è diventato il più giocatore più anziano ad arrivare ai quarti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: pronostico - quote
Pronostico Zverev-Arnaldi, Matteo a caccia dell'impresa a Toronto: le quote del match
Pronostico e quote Alex Michelsen – Learner Tien, Toronto 02-08-2025 ore 18:30
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Toronto 03-08-2025
Quote, statistiche e precedenti di #FiorentinaRoma: viola in crisi, #Roma in corsa per la vetta. Tutti i numeri e le tendenze del match del Franchi https://persemprecalcio.it/2025/10/05/fiorentina-roma-quote-pronostico-statistiche/… - X Vai su X
Pronostico Inter Cremonese: tutte le quote dei principali bookmakers - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Bergs-Djokovic 9 Ottobre: Quarti ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Giovedì 9 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Bergs- Secondo bottadiculo.it
ATP Shanghai, Djokovic intramontabile: favorito a 1.20 anche contro Bergs - 38 anni e non sentirli poi così tanto, per Novak Djokovic, che è giunto ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Zizou Bergs. Si legge su agimeg.it