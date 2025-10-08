Pronostico e quote Zizou Bergs – Novak Djokovic Shanghai Masters 09-10-2025

Infobetting.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic ha dovuto ancora una volta superare problemi fisici per battere Munar in tre e assicurarsi un posto nei quarti di finale a Shanghai contro Zizou Bergs, giustiziere di Diallo al tie-break del terzo set. A 38 anni e 4 mesi, il serbo è diventato il più giocatore più anziano ad arrivare ai quarti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote zizou bergs 8211 novak djokovic shanghai masters 09 10 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Zizou Bergs – Novak Djokovic, Shanghai Masters 09-10-2025

In questa notizia si parla di: pronostico - quote

Pronostico Zverev-Arnaldi, Matteo a caccia dell'impresa a Toronto: le quote del match

Pronostico e quote Alex Michelsen – Learner Tien, Toronto 02-08-2025 ore 18:30

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Toronto 03-08-2025

Pronostico Bergs-Djokovic 9 Ottobre: Quarti ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Giovedì 9 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Bergs- Secondo bottadiculo.it

pronostico quote zizou bergsATP Shanghai, Djokovic intramontabile: favorito a 1.20 anche contro Bergs - 38 anni e non sentirli poi così tanto, per Novak Djokovic, che è giunto ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Zizou Bergs. Si legge su agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Zizou Bergs