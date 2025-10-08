Pronostico e quote Paris – Virtus Bologna Eurolega 09-10-2025
La Virtus Bologna si era ripresa dalla sconfitta ai supplementari contro Milano in Supercoppa battendo il Real Madrid al debutto in Eurolega, dunque, anche se poi è arrivata la sconfitta di Valencia, l’inizio di stagione può considerasi positivo per le Vu nere visto che, contrariamente a quello che è successo ad altri club impegnati nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: pronostico - quote
Pronostico Zverev-Arnaldi, Matteo a caccia dell'impresa a Toronto: le quote del match
Pronostico e quote Alex Michelsen – Learner Tien, Toronto 02-08-2025 ore 18:30
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Toronto 03-08-2025
Quote, statistiche e precedenti di #FiorentinaRoma: viola in crisi, #Roma in corsa per la vetta. Tutti i numeri e le tendenze del match del Franchi https://persemprecalcio.it/2025/10/05/fiorentina-roma-quote-pronostico-statistiche/… - X Vai su X
Pronostico Inter Cremonese: tutte le quote dei principali bookmakers - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Inter-Udinese, le quote lanciano Chivu verso il "bis" - 0 al Torino utile per partire col piede giusto e per guardare con ottimismo al prossimo impegno, sempre in casa, contro l'Udinese. Riporta tuttosport.com