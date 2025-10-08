Pronostico Cipro-Bosnia | pronto l’allungo in vetta
Cipro-Bosnia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Con i suoi dodici punti in cinque partite, la Bosnia guida il gruppo H che vede l’Austria inseguire. Anche se ha una partita in meno quello nazionale che probabilmente andrà al Mondiale direttamente. Ma la Bosnia se la vuole giocare fino alla fine, e al massimo si accontenterà di andare ai playoff. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché almeno il secondo posto – visti i sette punti della Romania – è ormai una certezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - cipro
Pronostico Austria-Cipro: rivincita con goleada 20 anni dopo
Pronostico Cipro-Romania: solo per la gloria
Continua il pressing del presidente della Cei, il cardinal Matteo Zuppi (e non solo lui), affinché la Flotilla accetti la mediazione che vorrebbe far convergere le imbarcazioni su Cipro. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Cipro-Bosnia: pronto l’allungo in vetta - Bosnia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Secondo ilveggente.it
La Bosnia di Dzeko vince a Cipro? Ecco cosa ne pensano i bookmaker - Giovedì, però, l’obiettivo qualificazione farà sicuramente la differenza e il segno 2 può meritare fiducia. Lo riporta tuttosport.com