Pronostico Cipro-Bosnia | pronto l’allungo in vetta

Ilveggente.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cipro-Bosnia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Con i suoi dodici punti in cinque partite, la Bosnia guida il gruppo H che vede l’Austria inseguire. Anche se ha una partita in meno quello nazionale che probabilmente andrà al Mondiale direttamente. Ma la Bosnia se la vuole giocare fino alla fine, e al massimo si accontenterà di andare ai playoff. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché almeno il secondo posto – visti i sette punti della Romania – è ormai una certezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

