Bielorussia-Danimarca è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico C’è un fattore che crediamo possa fare decisamente la differenza in questa partita. Oltre, ovviamente, a quelle che sono le diversità di valori che scenderanno in campo. Danimarca decisamente favorita a vincere il girone e andare al Mondiale, Bielorussia ultima con nessuna possibilità. (Lapresse) – Ilveggente.it E qual è questo fattore? La fase difensiva. Gli ospiti in due partite giocate hanno preso zero gol, i padroni di casa ne hanno subiti sette oltre ad averne segnato solamente uno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bielorussia-Danimarca: il fattore che farà la differenza