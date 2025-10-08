Qualificazioni Marcatori, la scelta sui possibili marcatori: la tripla bomba è servita Sono diverse le opzioni interessanti in chiave marcatori in un giovedì di impegni internazionali che si preannuncia piuttosto carico di spunti. A cominciare dalla gara che metterà uno contro l’altra le Isole Far Oer e il Montenegro, a caccia di punti pesanti per provare a recitare un ruolo da protagonista. (LaPresse) – IlVeggente.it La compagine di Mirko Vucinic si affida a Nicola Krstovic in attacco. L’attaccante dell’ Atalanta – che in questo primo scorcio di stagione ha messo a segno due reti con la maglia della ‘Dea’ – è pronto a vivere una serata da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del giovedì