Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali | la tripla del giovedì
Qualificazioni Marcatori, la scelta sui possibili marcatori: la tripla bomba è servita Sono diverse le opzioni interessanti in chiave marcatori in un giovedì di impegni internazionali che si preannuncia piuttosto carico di spunti. A cominciare dalla gara che metterà uno contro l’altra le Isole Far Oer e il Montenegro, a caccia di punti pesanti per provare a recitare un ruolo da protagonista. (LaPresse) – IlVeggente.it La compagine di Mirko Vucinic si affida a Nicola Krstovic in attacco. L’attaccante dell’ Atalanta – che in questo primo scorcio di stagione ha messo a segno due reti con la maglia della ‘Dea’ – è pronto a vivere una serata da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - marcatori
Pronostici marcatori MLS 17 luglio: una quadrupla a quota 9
Pronostici Brasileirao: marcatori e ammoniti
Pronostici marcatori MLS 20 luglio: la tripla è servita
- Chi porterà a casa la vittoria? Scrivete qui sotto il vostro pronostico Risultato esatto, marcatori o semplicemente chi vincerà! #PalermoBari #Pronostici #SerieB #galletti #orgogliobiancorosso #BariCalci - facebook.com Vai su Facebook
I pronostici di mercoledì 8 ottobre: Champions League femminile, Qualificazioni Mondiali - I pronostici di mercoledì 8 ottobre, in campo la Champions League femminile e in Africa le qualificazioni ai Mondiali ... ilveggente.it scrive
Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 8 ottobre: una multipla a quota 15 - Qualificazioni ai Mondiali CAF, nei prossimi giorni conosceremo i nomi delle altre 7 selezioni africane che giocheranno la rassegna iridata. Come scrive ilveggente.it