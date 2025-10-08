Dopo cinque giornate nel campionato di Promozione si incominciano a delineare i valori. Al comando c’è solo una squadra: il Lunano, dietro a meno 2 la Castelfrettese e in terza piazza il duo Vismara-Alma Fano. Sfilate tutte le altre con la Pergolese a chiudere la graduatoria con 2 punti. Il commento. Omar Manuelli allenatore di calcio (diplomato Uefa nel 2016 a Coverciano) ha allenato in pizze importanti (Fano calcio in serie D, Iesina, Gualdo, Real Metauro e altre) segue con costanza i campionati maggiori dei dilettanti, tra cui la Promozione. "Sono due anni – dice – dopo la disfatta della mia Alma che lavoro per una scuola calcio Trepontiacademy nata anche dalle ceneri dell’Accademia Granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, il tecnico: "Sono le squadre che si giocheranno il primato». Manuelli: "Lunano e Fano, un posto per due»