Prolungamento della M5 fino a Monza | tutto tace anche al Pirellone
Prolungamento della M5 a Monza: per adesso a regnare è solo il silenzio assoluto. A poche settimane dalla fine dell’anno (e dal rischio di perdere i soldi già stanziati) per ora attorno al futuro della lilla fino a Monza non si sa nulla. Silenzio assoluto anche in Regione Lombardia dove ieri la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: prolungamento - fino
Politano-Napoli, il matrimonio continua: in arrivo il prolungamento fino al 2028 (Schira)
Juventus Next Gen, rinnovo fino al 2028 per Crapisto! Ufficiale il prolungamento del contratto per il fantasista classe 2006: i dettagli
Prolungamento della metropolitana M4 fino a Buccinasco: approvato un nuovo studio di fattibilità
AVVISO ALL’UTENZA – Prolungamento sospensione idrica per riparazione urgente a Lentella e Fresagrandinaria fino a domani 7 Ottobre 2025 #sasispa - facebook.com Vai su Facebook
Prolungamento M5 fino a Monza: fondi bloccati, cresce la preoccupazione - Dal Ministero trapela informalmente che i testi dei decreti sarebbero pronti. mbnews.it scrive
Metro M5 a Monza, associazione Hq sul nuovo silenzio: “Il 31 dicembre si avvicina, cosa manca per la firma?” - Lo teme, e lo denuncia, l’associazione Hq Monza di fronte a quello che chiama il ritorno del “silenzio”. Segnala ilcittadinomb.it