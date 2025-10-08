Commissario Montalbano su Rai 1, Buongiorno Mamma su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 ottobre 2025. La serata televisiva dell’ 8 ottobre 2025 si preannuncia ricca di emozioni, intrattenimento e grandi storie. Dai casi intricati di Montalbano alle atmosfere misteriose di Petra, passando per le sfide culinarie di Celebrity Chef e i film cult su Sky, il palinsesto offre contenuti per ogni gusto. Fiction italiane, blockbuster internazionali, talk show e documentari si alternano tra Rai, Mediaset e Sky, regalando al pubblico una prima serata da non perdere. Che tu voglia rilassarti con una commedia, seguire un’indagine avvincente o lasciarti ispirare da uno show, c’è solo l’imbarazzo della scelta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV mercoledì 8 ottobre 2025: fiction e intrattenimento