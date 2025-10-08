Progetto ARchivi La realtà estesa nelle biblioteche
Una Milano diversa, vista attraverso la lente dell’hi-tech. Tutto reso possibile dal patrimonio archivistico della Biblioteca Sormani e di quella del Museo Civico di Storia Naturale, che sono state le prime ad aderire al progetto di digitalizzazione “ARchivi, la Milano che non conoscevi in realtà aumentata”, presentato il 2 ottobre durante la Milano Digital Week. Un progetto finanziato da Regione Lombardia che vede dietro le quinte il lavoro di ARtGlass, azienda specializzata nello sviluppo di realtà aumentate per i beni culturali. L’esperienza in realtà estesa che i visitatori possono vivere si divide in due itinerari separati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
comune di milano: partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in italia. microdisegno guida il progetto grazie al sistema "inpratica"
5 ottobre 2025 - UNA GIORNATA DA RICORDARE PNRR - CARTE SENZA BARRIERE: UN PROGETTO PER L’ACCESSIBILITA’ DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO #PNRR Oggi, 5 ottobre 2025, presso la sede di Agrigento, è stato inaugurato CARTE SEN - facebook.com Vai su Facebook
MIP – MATERA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY PRESENTA PROGETTO ESPOSITIVO “ARCHIVI RITROVATI DI FRANCO FONTANA, ROSARIO GENOVESE, ARCHIVIO STORICO ATER MATERA” NELL’ARCHIVIO DI STATO DI MATERA - X Vai su X
