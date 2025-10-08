Pro Pal il corteo dei 5mila | Bologna ancora paralizzata

Bologna, 8 ottobre 2025 – Città paralizzata, ancora una volta, in nome della Palestina. Di nuovo, una marea umana, dopo gli scontri degli ultimi giorni e dopo la manifestazione vietata dal Viminale con provvedimento anche del questore Antonio Sbordone del 7 ottobre, si è riversata anche oggi per le vie del centro storico, bloccando per ore i viali, con auto e mezzi a motore spento e clacson impazziti. A mandare il traffico in tilt, oltre cinquemila manifestanti pro-Pal, scortati dalle forze dell’ordine, tra gli agenti della Digos e i mezzi di polizia e carabinieri ( foto ). Bologna 08102025 Manifestazione e corteo USB e ProPal Foto Massimo Gennari Fotoschicchi Blindata in via precauzionale dalle forze dell’ordine la stazione ferroviaria, tra gli obiettivi sensibili del “blocchiamo tutto” degli attivisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

