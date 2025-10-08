Pro Pal assemblea aperta e nuova manifestazione mercoledì 8 ottobre | Per la Palestina la Freedom Flotilla e la Thousand Madleens
“È ora di tornare in piazza, il genocidio non si ferma, Torino non si ferma”, scrive il coordinamento Torino per Gaza annunciando un nuovo appuntamento in piazza, nella serata di mercoledì 8 ottobre, alle 20.30, in piazza Castello. Preceduto da un'assemblea aperta alle 18, la nuova manifestazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: assemblea - aperta
Nuovo ospedale di Terni, assemblea aperta e discussione con Bandecchi e Proietti. Come fare per partecipare
Domani, 7 ottobre, si terrà l'assemblea dei soci del @sismromasantandrea, un'occasione importante per eleggere le nuove cariche della Commissione Locale, parlare dell'anno passato ed approvare il bilancio 2024/2025 A seguire verrà aperta anche l'assem - facebook.com Vai su Facebook
Pro Pal, assemblea aperta e nuova manifestazione mercoledì 8 ottobre: "Per la Palestina, la Freedom Flotilla e la Thousand Madleens" - La mobilitazione cittadina dopo il blocco da parte della marina di Israele della seconda flotilla ... Lo riporta torinotoday.it
Padova, 200 pro Pal occupano la facoltà di Sociologia: «Pronti anche a bloccare l'interporto» - Dalla serata di martedì 30 settembre la facoltà di Sociologia dell’Università di Padova è occupata da un gruppo di studenti in segno di solidarietà verso il popolo Palestinese. Riporta corrieredelveneto.corriere.it