Pro Pal a Scienze politiche | torna la Dad | Sbirri a 3 euro Polemica sui volantini
Hanno intenzione di restare "per alcuni giorni" gli studenti guidati dal Collettivo Rebelot che lunedì sera hanno occupato la facoltà di Scienze Politiche, nella sede di via Conservatorio dell’ università Statale "contro l’Accademia del genocidio" a Gaza. Quattro aule occupate, quindici inaccessibili per i lucchetti all’ingresso. Le lezioni sono state sospese per tutta la giornata di ieri e saranno trasferite a distanza oggi e domani, da venerdì in poi si vedrà. I ragazzi sono rimasti a dormire in alcune aule e hanno bloccato i tre accessi della sede, consentendo l’ingresso solo agli studenti che vogliono partecipare agli incontri e alle assemblee organizzati giorno per giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scienze - politiche
Laurea in Scienze politiche per Manisha Rani, studentessa affetta da disabilità visiva
Arriva l'ok a Unime: nuova sede distaccata a Siracusa per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche
Parlamento della Legalità, sindaco di San Giuseppe Jato riceve la laurea honoris causa in Scienze politiche
Gli studenti #occupano la facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano: #protestano per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Scienze Politiche occupata a Milano: i collettivi della Statale “contro l’accademia del genocidio” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/scienze_politiche_statale_occupata_milano_gaza-424896567/?ref=twhl… - X Vai su X
Pro Pal a Scienze politiche: torna la Dad: "Sbirri a 3 euro". Polemica sui volantini - Hanno intenzione di restare "per alcuni giorni" gli studenti guidati dal Collettivo Rebelot che lunedì sera hanno occupato la ... Da msn.com
Statale di Milano occupata, studenti pro Pal nelle aule della facoltà di Scienze Politiche. Proteste anche alla Bicocca - Il movimento Cambiare Rotta contro il progetto di scambio accademico con atenei israeliani promosso dal PNRR ... Riporta milano.corriere.it