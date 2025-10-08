Pro Pal a Scienze politiche | torna la Dad | Sbirri a 3 euro Polemica sui volantini

Hanno intenzione di restare "per alcuni giorni" gli studenti guidati dal Collettivo Rebelot che lunedì sera hanno occupato la facoltà di Scienze Politiche, nella sede di via Conservatorio dell’ università Statale "contro l’Accademia del genocidio" a Gaza. Quattro aule occupate, quindici inaccessibili per i lucchetti all’ingresso. Le lezioni sono state sospese per tutta la giornata di ieri e saranno trasferite a distanza oggi e domani, da venerdì in poi si vedrà. I ragazzi sono rimasti a dormire in alcune aule e hanno bloccato i tre accessi della sede, consentendo l’ingresso solo agli studenti che vogliono partecipare agli incontri e alle assemblee organizzati giorno per giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

