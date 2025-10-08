Pro Hamas a Bologna Il corteo infrange il divieto Scontri e barricate in strada

e Nicoletta Tempera Questo corteo non s’aveva da fare. Perché neppure il nome della causa palestinese si può inneggiare a un atto terroristico come quello del 7 ottobre per mano di Hamas. E i manifestanti, a cui lunedì, dopo lo stop del Viminale, era arrivata la formale diffida a riunirsi del questore Antonio Sbordone, lo sapevano. Tuttavia si sono presentati comunque in alcune centinaia, facendo scrivere un’altra brutta pagina di Bologna. Hanno provato a sfilare in corteo, ma sono stati respinti dal cordone di forze dell’ordine, che hanno usato anche l’idrante. E alla fine sono stati costretti a indietreggiare fino a rifugiarsi nel loro ‘fortino’ della zona universitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pro Hamas a Bologna . Il corteo infrange il divieto. Scontri e barricate in strada

In questa notizia si parla di: hamas - bologna

Proteste pro-Pal in tutta Italia, occupate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna, a Torino bloccata la tangenziale | Piano Usa per Gaza, media: "Il sì di Hamas potrebbe arrivare oggi"

Proteste pro-Pal in tutta Italia, sospesa la circolazione dei treni a Bologna | Scontri e tensioni in molte città, occupate diverse università | Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì"

Evento a Bologna per celebrare il 7 ottobre di Hamas: la stretta del governo

Scontri a Bologna durante la manifestazione pro Palestina nell’anniversario del 7 Ottobre. I manifestanti si sono radunati in Piazza del Nettuno nonostante il divieto della questura, deciso per via dei toni inneggianti al massacro di Hamas del 2023 negli annun - facebook.com Vai su Facebook

Anniversario 7 Ottobre, scontri a Bologna. La polizia carica i manifestanti in piazza nonostante il divieto della questura per i toni celebrativi, da parte degli organizzatori, del massacro compiuto da Hamas in cui furono uccise 1200 persone in Israele, molte delle - X Vai su X

7 ottobre, è allarme: vietato il corteo pro-Hamas. A Bologna niente manifestazione, Roma sorvegliata speciale - Sicurezza aumentata nei pressi di sinagoghe e sedi diplomatiche israeliane, siti sensibili blindati. Da ilmessaggero.it

Corteo Pro Pal non autorizzato, scontri tra manifestanti e polizia: tensione a Torino e Bologna - Tensioni e scontri si sono registrati a Bologna e Torino durante le manifestazioni non autorizzate indette da gruppi antagonisti e attivisti pro- Segnala thesocialpost.it