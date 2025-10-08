Priscilla Rapisarda è nata le prime foto della bambina di Giulia De Lellis e Tony Effe

“La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.”. Giulia De Lellis annuncia così sui social la nascita di Priscilla, la prima figlia avuta dal rapper Tony Effe. A corredo dell’annuncio, una foto in cui il neo papà tiene in braccio la piccolina, con tatuaggi e super orologio in bella vista, come è nello stile del trapper. Decine di migliaia di like e commenti in pochi minuti. Poche ore fa, l’influencer e il compagno avevano condiviso una foto in ascensore mentre si recavano all’ennesimo monitoraggio, poi il lieto annuncio. I due fanno coppia da un anno e mezzo. La storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis è cominciata circa un anno e mezza fa, appunto, quando i due sono stati avvistati tra il Salento e la Sardegna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

