Priscilla primogenita dell' influencer e Tony Effe sarebbe nata il 7 ottobre
G iulia De Lellis sarebbe diventata mamma. L’indiscrezione è stata rilanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui l’influencer romana avrebbe partorito la sua prima figlia, Priscilla, frutto dell’amore con Tony Effe, il 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla è una dichiarazione d’amore tra mamma e papà X Leggi anche › Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanza romantica in Sicilia in attesa di Priscilla Nessuna conferma ufficiale, ma i fan sono convinti che qualcosa si muova dietro le quinte. Nei video più recenti pubblicati dall’influencer, però, Giulia mostra ancora il pancione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
