Primo sguardo al Silente di John Lithgow svelato nelle foto dal set di Harry Potter
L’idea principale alla base della prossima serie TV di Harry Potter di HBO Max è che la serie possa essere un adattamento più fedele dei romanzi originali rispetto ai film. Resta da vedere quanto successo avrà il progetto in questo senso dal punto di vista narrativo, ma è chiaro che il team creativo sta rimanendo fedele al materiale originale per quanto riguarda l’aspetto visivo. Sebbene elementi come l’Hogwarts Express e i costumi assomiglino molto a quelli visti nei film, la serie – almeno dalle immagini arrivate dal set – sembra comunque vita al Mondo Magico in modo accurato. Questo vale anche per il primo sguardo a John Lithgow nei panni di Albus Silente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
