Prime Video supera Netflix | sorpasso storico in Italia per la piattaforma streaming di Amazon

Secondo gli ultimi dati diffusi da JustWatch, relativi solo al terzo trimestre del 2025, la piattaforma di Jeff Bezos è stata la prima scelta degli abbonati Si è appena concluso il mese di settembre e, come di consueto alla fine di ogni trimestre, JustWatch - la più grande guida al mondo dedicata ai contenuti in streaming - ha presentato la propria analisi delle quote di mercato delle piattaforme SVOD (Subscription Video On Demand) relative al terzo trimestre del 2025. Dall'analisi emerge che Prime Video è balzato alla prima posizione nel mercato dello streaming italiano, con una quota del 26%, sebbene in lieve calo di un punto percentuale rispetto al trimestre precedente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Prime Video supera Netflix: sorpasso storico in Italia per la piattaforma streaming di Amazon

