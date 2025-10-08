Prima le stacca l' orecchio a morsi poi la violenta | 44enne trovata semicosciente e col sangue che le colava dagli occhi

Leggo.it | 8 ott 2025

Una notte di terrore ha scosso la tranquillità di Sondrio. Una donna di 44 anni è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale e rapina mentre rincasava dopo il lavoro.. 🔗 Leggi su Leggo.it

prima le stacca l orecchio a morsi poi la violenta 44enne trovata semicosciente e col sangue che le colava dagli occhi

Prima le stacca l'orecchio a morsi, poi la violenta: 44enne trovata semicosciente e col sangue che le colava dagli occhi

prima stacca orecchio morsiPrima le stacca l'orecchio a morsi, poi la violenta: 44enne trovata a terra e semicosciente. «Il sangue le colava dagli occhi» - Una donna di 44 anni è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale e rapina mentre rincasava dopo il ... Si legge su msn.com

