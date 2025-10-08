Prima gli punta al volto un coltello poi lo prende a pugni | guai per un ambulante

I Carabinieri della Stazione di Borgo Val di Taro hanno denunciato un 27enne italiano residente fuori regione, ritenuto il presunto responsabile di minacce, lesioni e porto ingiustificato di armi.I fattiL’episodio risale al 3 ottobre quando, nella mattinata, la commessa di un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: prima - punta

Tragedia sfiorata ad Acerra: prima lo schiaffo in pieno viso alla ex, poi punta e travolge con lo scooter lei e le sue amiche

Un prodotto del settore giovanile promosso in prima squadra: la Sba punta su Mattia Lanucci

Punta Pellaro, Forza Italia: "Prima festeggiano, poi accusano a seconda di come tira il vento"

Telesveva. . Torna Solo Futsal: guarda la prima puntata della sesta stagione Gli ospiti di oggi sono Salvatore Di Pietro e Gui Lima Fermino - facebook.com Vai su Facebook

Panucci: "Leao? Può fare la prima punta, ma deve lavorare tanto" - X Vai su X

“Sfregiata in volto con il coltello mentre dorme”, in due settimane 67 casi di violenza di genere - Sono i numeri, impressionanti, che hanno tenuto impegnati i militari di tutto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo: 44 casi dopo ... Secondo bergamonews.it

Diciassettenne con coltello e volto coperto - Fermato per un controllo nei pressi del parco pubblico, è stato trovato con un passamontagna e un coltello da cucina con una lama di 9 centimetri. Scrive ilrestodelcarlino.it