Prima casa sì rottamazione con regole pensioni più giuste | ecco la ricetta di Giorgetti

Giancarlo Giorgetti Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha delineato, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, un quadro economico cauto ma fiducioso: crescita del Pil rivista leggermente al ribasso allo 0,5% per il 2024, deficit in discesa verso il 2,8% nel 2026 e una serie di misure mirate — dalle detrazioni fiscali per la prima casa alla “sterilizzazione selettiva” dell’adeguamento pensionistico — per coniugare sostenibilità di bilancio e giustizia sociale. Il Documento programmatico di finanza pubblica, presentato dal titolare del Mef, conferma l’impegno del governo a rispettare il percorso concordato con l’Unione europea per uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

