Presidio Pro Pal in Santissima Annunziata a Firenze | dopo l’abbordaggio di Israele alla nuova Flotilla

Firenzepost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Oltre 500 persone in piazza Santissima Annunziata a Firenze, ma in tanti stanno continuando ad arrivare, per il presidio pro Palestina convocato nella mattinata di oggi dopo la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali, delle barche della ‘nuovaFlotilla dirette verso Gaza, una delle quali batteva bandiera italiana. In piazza bandiere . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

