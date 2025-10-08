Presidio Pro Pal in Santissima Annunziata a Firenze | dopo l’abbordaggio di Israele alla nuova Flotilla
FIRENZE – Oltre 500 persone in piazza Santissima Annunziata a Firenze, ma in tanti stanno continuando ad arrivare, per il presidio pro Palestina convocato nella mattinata di oggi dopo la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali, delle barche della ‘nuova’ Flotilla dirette verso Gaza, una delle quali batteva bandiera italiana. In piazza bandiere . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
partito il corteo a Firenze dopo il presidio spontaneo in piazza Santissima Annunziata alla notizia del blocco della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un presidio non autorizzato in centro: la diretta - Dopo la manifestazione non autorizzata di ieri gli attivisti pro Pal tornano in piazza Maggiore a sostegno della Freedom Flotilla. Lo riporta rainews.it
Manifestazioni in tutta la Toscana contro il blocco della Flotilla - A Firenze assemblea in piazza Santissima Annunziata e corteo lungo i viali, a Pisa bloccata per oltre un'ora la stazione ferroviaria, a Livorno fermate le attività del porto. Riporta rainews.it