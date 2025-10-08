Presidio 7 ottobre il sindacato Sgb denuncia la repressione militare

La sera di martedì 7 ottobre la polizia si è scontrata nuovamente con gruppi di manifestanti, scesi in piazza per commemorare il 7 ottobre del 2023. Le persone che hanno aderito al presidio, che non era stato autorizzato dal ministero dell’Interno, sono state presto accerchiate dalla polizia in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it