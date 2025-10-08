Presentazione del libro Il secolo dell' IA Capire l' intelligenza artificiale decidere il futuro
Venerdì 17 ottobre, ore 17,30 al Museo Diocesano sarà presentato il volume "Il secolo dell'IA. Capire l'intelligenza artificiale, decidere il futuro" di Lorenzo Basso e Marco Bani, pubblicato da Il Mulino – AREL nel 2025.L’Autore Sen. Lorenzo Basso dialogherà con Don Gianfranco Calabrese (Vicario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Presentazione del libro "Il secolo dell'IA. Capire l'intelligenza artificiale, decidere il futuro" - Viviamo in un’epoca di trasformazione profonda, in cui l’intelligenza artificiale non è più una questione tecnica riservata agli esperti, ma una sfida che riguarda ognuno di noi. Si legge su genovatoday.it
Presentazione del libro "Il secolo dell’Ia - capire l’intelligenza artificiale, decidere il futuro" di Lorenzo Basso e Marco Bani - 06:00 Fai Notizia 06:30 Prime pagine a cura di Cristiana Pugliese 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 ... Segnala radioradicale.it