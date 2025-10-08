Presentato il ‘Viaggio nel Vallo di Diano’ | si parte il 10 ottobre ad Atena Lucana
Tempo di lettura: 4 minuti Il Viaggio nel Vallo di Diano ricomincia. Dopo il successo della prima edizione, che nel 2023 aveva acceso i riflettori sul territorio con un calendario ricco di appuntamenti, prende il via una nuova esperienza che rinnova lo spirito e le motivazioni originarie, con l’obiettivo di valorizzare cultura, natura ed enogastronomia in un percorso condiviso tra i Comuni valdianesi. Partner capofila resta Teggiano, affiancato in questa nuova esperienza da Sala Consilina, Sassano, Atena Lucana, San Rufo e San Pietro al Tanagro. Il progetto è stato presentato a Teggiano, presso il complesso della SS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
