Tempo di lettura: 4 minuti Il Viaggio nel Vallo di Diano ricomincia. Dopo il successo della prima edizione, che nel 2023 aveva acceso i riflettori sul territorio con un calendario ricco di appuntamenti, prende il via una nuova esperienza che rinnova lo spirito e le motivazioni originarie, con l’obiettivo di valorizzare cultura, natura ed enogastronomia in un percorso condiviso tra i Comuni valdianesi. Partner capofila resta Teggiano, affiancato in questa nuova esperienza da Sala Consilina, Sassano, Atena Lucana, San Rufo e San Pietro al Tanagro. Il progetto è stato presentato a Teggiano, presso il complesso della SS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presentato il ‘Viaggio nel Vallo di Diano’: si parte il 10 ottobre ad Atena Lucana