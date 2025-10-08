Presentati ai cittadini di Misano i servizi di prossimità e la nuova figura dell’infermiere di famiglia

Riminitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità, in particolare il ruolo, le funzioni e gli obiettivi dellinfermiere di famiglia e comunità, nuovo servizio in fase di attivazione nel territorio comunale, sono stati illustrati ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

