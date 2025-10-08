Premio Regione Lombardia Viaggi della Memoria per la Scuola | candidature entro il 27 gennaio

Regione Lombardia ha approvato, con la delibera n. 5073 del 29 settembre 2025 (pubblicata sul BURL n. 40 del 3 ottobre 2025), la regolamentazione del Premio "Viaggi della Memoria per la Scuola" per l'anno scolastico 20252026. Il concorso è stato istituito in attuazione della legge regionale 102022, con l'obiettivo di sostenere e promuovere visite didattiche – in presenza o in modalità virtuale – presso luoghi legati alla memoria del Novecento.

