Premio NuovaPa Fvg 2025 | ecco i Comuni protagonisti dell’innovazione
Il Comune di Sacile, il Comune di Trieste e l’Ambito dei Servizi Sociali dei Comuni del Torre sono state le Amministrazioni vincitrici della terza edizione del Premio NuovaPa Fvg, svoltosi martedì 7 ottobre all’Auditorium della Biblioteca Rizzi dell’Università di Udine.Sacile ha ricevuto il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: premio - nuovapa
Miglioramento e innovazione, il Comune vince il Premio "NuovaPa Fvg" https://triesteallnews.it/2025/10/il-comune-di-trieste-vince-il-premio-nuovapa-fvg/… - X Vai su X
Premio Solidarietà 2025: riconoscimento alla Regione Fvg - Fedriga: “Un premio a tutta la comunità, non bastano leggi e risorse se non c’è una rete che lavora insieme” ... Segnala udinetoday.it
FVG premiato per il welfare: Fedriga ritira il premio per l’impegno a favore delle persone con disabilità - Premio Solidarietà 2025 a Friuli Venezia Giulia per il welfare e l’impegno verso le persone con disabilità. Scrive nordest24.it