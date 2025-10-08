Premio NuovaPa Fvg 2025 | ecco i Comuni protagonisti dell’innovazione

Il Comune di Sacile, il Comune di Trieste e l’Ambito dei Servizi Sociali dei Comuni del Torre sono state le Amministrazioni vincitrici della terza edizione del Premio NuovaPa Fvg, svoltosi martedì 7 ottobre all’Auditorium della Biblioteca Rizzi dell’Università di Udine.Sacile ha ricevuto il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it