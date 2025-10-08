Premio Nobel per la Pace Trump ci spera La carica dei 338 aspiranti
L’attesa finirà venerdì alle 11 ora di Oslo. Con l’annuncio del Nobel per la Pace, Donald Trump saprà se l’avrà spuntata tra i 338 candidati al premio. Dall’attivista Greta Thunberg, appena tornata da Israele dopo l'imbarco sulla Flotilla per Gaza e l’arresto, alla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, la sfida è anche tra diverse visioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
