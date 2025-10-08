Premio Nobel per la Pace Trump ci spera La carica dei 338 aspiranti

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa finirà venerdì alle 11 ora di Oslo. Con l’annuncio del Nobel per la Pace, Donald Trump saprà se l’avrà spuntata tra i 338 candidati al premio. Dall’attivista Greta Thunberg, appena tornata da Israele dopo l'imbarco sulla Flotilla per Gaza e l’arresto, alla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, la sfida è anche tra diverse visioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

premio nobel per la pace trump ci spera la carica dei 338 aspiranti

© Feedpress.me - Premio Nobel per la Pace, Trump ci spera. La carica dei 338 aspiranti

In questa notizia si parla di: premio - nobel

Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

premio nobel pace trumpPremio Nobel per la Pace, Trump ci spera. La carica dei 338 aspiranti - Con l’annuncio del Nobel per la Pace, Donald Trump saprà se l’avrà spuntata tra i 338 candidati al ... Come scrive msn.com

premio nobel pace trumpIncognita premio Nobel per la Pace, Trump ci spera ma i tempi sono contro di lui - A mano a mano che i premi Nobel vengono svelati, già tre questa settimana, sale l'attesa per il riconoscimento più prestigioso per la diplomazia mondiale: il premio per la Pace. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Premio Nobel Pace Trump