Premio Nobel per la chimica 2025 I vincitori sono Susumu Kitagawa Richard Robson e Omar Yaghi
Il riconoscimento assegnato dall’Accademia Reale delle Scienze svedese. Gli scienziati si divideranno un milione di euro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
Mentre a Stoccolma venivano annunciati i vincitori del premio Nobel per la Medicina 2025, lui era a passeggio con la moglie nei boschi dell'Idaho (Usa) con il telefonino in modalità aereo: per questo motivo l'immunologo statunitense Fred Ramsdell ha rice
Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a John Clarke, fisico britannico dell'Università della California a Berkeley, Michel Devoret, fisico francese dell'Università di Yale, e John Martinis, dell'Università della California a Santa Barbara.
L'annuncio del premio Nobel per la Chimica in diretta video - Con l'annuncio dei vincitori del Nobel per la Chimica si chiude la tre giorni della Settimana Nobel dedicata ai premi scientifici.
Oggi l'annuncio dei vincitori del Nobel per la Chimica DIRETTA ALLE 11,45 - Con l'annuncio dei vincitori del Nobel per la Chimica si chiude la tre giorni della Settimana Nobel dedicata ai premi scientifici.