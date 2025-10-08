Premio Italia Destinazione Digitale 2025 | a Corinaldo il riconoscimento di borgo più apprezzato d' Italia

8 ott 2025

CORINALDO – Corinaldo conquista il titolo di “Borgo più apprezzato d’Italia” nell’ambito della decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, conferito oggi presso l’Italy Arena del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

premio italia destinazione digitaleCorinaldo è il Borgo più Amato d’Italia agli “Oscar del Turismo” 2025 - Il Premio Borgo più Amato d’Italia, il borgo con le migliori performance in termini di sentiment e popolarità tra i Borghi Bandiera Arancione di Touring Club Italiano, va a Corinaldo, pittoresco borgo ... Segnala msn.com

premio italia destinazione digitaleBasilicata seconda in Italia per reputazione turistica online: premiata al TTG di Rimini - La Basilicata conquista il podio nazionale alla cerimonia dei Premi “Italia Destinazione Digitale 2025”, in corso al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti del settore ... Secondo trmtv.it

