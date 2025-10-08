Premio Guido Dorso i vincitori Domani a Palazzo Giustiniani la cerimonia in diretta streaming

Saranno consegnati al Senato, giovedì 9 ottobre, alle ore 16:00, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università “Federico II“ di Napoli – segnala, dal 1970, contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “ hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it