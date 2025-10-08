Premio Cronisti 2025 menzione speciale al direttore de ilfaroonline Angelo Perfetti

Roma, 8 ottobre 2025 – Il Sindacato Cronisti Romani ha assegnato oggi, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), i Premi Cronisti 2025, riconoscendo l’eccellenza di chi ogni giorno racconta la realtà con professionalità, coraggio e senso civico. Tra i premiati anche Angelo Perfetti, direttore del quotidiano online ilfaroonline.it, che ha ricevuto una menzione speciale per il suo contributo al giornalismo territoriale. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della cerimonia che ha visto tra i vincitori Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire, e Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, sottolinea l’importanza di un’informazione radicata nei territori e vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it