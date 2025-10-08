Un premio a imprenditori, startupper e amministratori locali che sono impegnati a promuovere buone pratiche, diventando così "Ambasciatori di economia civile". Si è conclusa con la consegna di alcuni riconoscimenti, la settima edizione del "Festival Nazionale dell’Economia Civile" che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze. Premiate due esperienze particolarmente significative di amministrazione condivisa: il C.I.S.S. 38 della Provincia di Torino e le Case di Quartiere di Reggio Emilia. Il premio "Prepararsi al Futuro", dedicato a giovani startup e gruppi di aspiranti imprenditori, ha visto protagonisti progetti che hanno messo al centro sostenibilità, economia civile e attenzione alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio agli ’Ambasciatori di economia civile’