premier p1 dal pozzo e bellver lottano ma cadono con alonso e icardo oggi i big in campo

Niente miracolo. Termina al primo turno l’avventura di Giulia Dal Pozzo (nella foto FITP) nel Premier P1 di Milano. La giovane promessa del padel azzurro, giunta agli ottavi di finale lo scorso anno, ha ceduto (in coppia con la spagnola Bellver) 6-3 6-0 al cospetto delle iberiche Alonso e Icardo. Troppo più forti le teste di serie numero 5 che, dopo un avvio di gara equilibrato, hanno vinto 10 degli ultimi 11 game. Una delle sorprese del giorno si è registrata invece nel derby tutto argentino: il classe 2005 Valenzuela ha confermato l’ottimo feeling col torneo meneghino e al fianco di Mourino ha superato 3-6 6-1 6-3 i connazionali Aguirre e Gutierrez, da anni entrambi tra i simboli del padel albiceleste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

