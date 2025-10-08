Preghiera della sera 8 Ottobre 2025 | Pacifica il mio cuore Signore
“Pacifica il mio cuore”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - sera
Preghiera della sera del 16 Luglio 2025: “Fammi vedere una luce”
Preghiera della sera del 17 Luglio 2025: “Benedici il Tuo mondo”
Preghiera della sera del 18 Luglio 2025: “Ascoltami o Signore”
Finalmente, martedì la nostra giornata dedicata completamente alla preghiera? Ti aspettiamo questa sera alle 19:30 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici - AgenSIR - X Vai su X
Preghiera del mattino del 8 Ottobre 2025: “Sono assetato di Te” - La preghiera del mattino di oggi, 8 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Secondo lalucedimaria.it
Mercoledì 8 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco per te l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Si legge su nostrofiglio.it