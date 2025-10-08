Un’ondata di apprensione ha colpito i fan di tutto il mondo dopo l’ appello accorato lanciato da Freida Parton, sorella della leggendaria Dolly Parton, oggi 79 anni, per chiedere preghiere e sostegno per la cantante, che starebbe affrontando problemi di salute non meglio precisati. Le parole condivise sui social hanno immediatamente fatto il giro della rete, suscitando emozione e una crescente preoccupazione sul reale stato fisico dell’icona della musica country. Leggi anche: Crolla sul palco davanti ai fan: paura per la cantante In un post pubblico, Freida ha raccontato di aver trascorso la notte pregando per la sorella, esprimendo allo stesso tempo speranza e fiducia nella sua forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pregate per lei!”. La famosa cantante sta molto male: le sue condizioni