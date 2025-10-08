Pregate per lei Ansia per la famosa cantante | l’annuncio della sorella spaventa tutti
Un messaggio breve ma intenso ha acceso l’allarme tra i fan di Dolly Parton, la leggendaria voce del country americano. A lanciare l’appello è stata la sorella Freida, che ha pubblicato sui social parole che hanno fatto tremare i fan di tutto il mondo. La cantante, 79 anni, è da settimane al centro dell’attenzione per alcune voci legate alle sue condizioni di salute, e il nuovo messaggio non ha fatto che aumentare la preoccupazione. Leggi anche: Lutto nel cinema, ci lascia un genio assoluto: il triste annuncio del figlio Leggi anche: Tragico incidente in moto, l’attore muore a soli 35 anni L’appello social della sorella Freida. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Pregate per lei”. Ansia per la cantante, preoccupa l’annuncio della sorella
F1: in ansia per la salute del cane, Hamilton salta test Mugello Annullata partecipazione del pilota Ferrai «pregate per Roscoe» https://lasicilia.it/sport/f1-in-ansia-per-la-salute-del-cane-hamilton-salta-test-mugello-2623797/?utm_source=twitter&utm_medium= - X Vai su X
Roscoe, l'amato cane di Hamilton, è in coma. Il dolore del pilota: "Pregate per lui" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Dolly Parton, ansia per la salute della cantante. La sorella: «Pregate per lei» - Freida Parton scrive su Facebook di essere stata «sveglia tutta la notte a pregare» per i problemi di salute (non specificati) della sorella. Lo riporta msn.com