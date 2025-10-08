Predator | Badlands il rating sorprendente segna un primato che preoccupa i fan

C'è sempre una prima volta, anche per il franchise di Predator, ma la classificazione dell'ultimo capitolo diretto da Dan Trachtenberg avrebbe creato perplessità nei fan. Ha spiazzato i fan l'annuncio del rating di Predator: Badlands, nuovo capitolo del franchise horror diretto da Dan Trachtenberg, in arrivo al cinema il 6 novembre distribuito da 20th Century Fox. La pellicola interpretata da Elle Fanning è il primo capitolo del franchise a non avere il Rating R, divieto ai minori di 17 anni non accompagnati. La notizia ha creato una certa preoccupazione nei fan, abituato ad alto tasso di gore e violenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Predator: Badlands, il rating sorprendente segna un primato che "preoccupa" i fan

