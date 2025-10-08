Il nuovo film di fantascienza e azione Predator: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg, si distingue per la sua volontà di rinnovare la saga senza rinunciare all’elemento distintivo della violenza. La pellicola, prevista per l’uscita il 7 novembre 2025, si svolge su un pianeta considerato “il più pericoloso dell’universo” e introduce un punto di vista innovativo, focalizzandosi su uno dei Yautja come protagonista. Questo approccio ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, soprattutto in relazione alla possibile classificazione del film. rischio di una classificazione pg-13 e implicazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Predator: Badlands e il rating PG-13 che non preoccupa per questo thriller di fantascienza