Pratolino diventa Polo multidisciplinare di arte e musica

Vaglia (Firenze), 8 ottobre 2025 - Il complesso monumentale di grazie a una collaborazione tra Città Metropolitana di Firenze con Accademia di Belle Arti e Scuola di Musica di Fiesole. Su proposta del Consigliere metropolitano con delega al Patrimonio è stata approvata all'unanimità la delibera per la concessione di alcuni immobili nel Parco Mediceo di Villa Demidoff a Vaglia, a favore delle due istituzioni culturali. La concessione, spiega una nota, fa parte di un progetto di valorizzazione del complesso monumentale e del parco circostante, con l'obiettivo di renderlo fruibile alla collettività in modo sostenibile e culturalmente innovativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

