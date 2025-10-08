Prato concerto finale del concorso di composizione sinfonica ' Dante 700'

Prato, 8 ottobre 2025 - La terza edizione del concorso internazionale di composizione sinfonica Dante 700 è arrivata alla sua fase finale. Oltre al concerto che decreterà la partitura vincitrice, numerose altre iniziative si terranno fra Firenze e Prato. Il Concorso è un progetto della Camerata Strumentale di Prato e dell’Orchestra Filarmonica di Firenze - Filharmonie, in collaborazione con Tempo Reale ed ha il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato e Cidim. Supporter del progetto sono Fondazione CR Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Sono state 48 le partiture arrivate da compositori di 16 diverse nazionalità di ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

