Praga ha un nuovo premier contrario all’Ucraina nella UE e agli aiuti militari

In Repubblica Ceca ha vinto le elezioni parlamentari del 3 e 4 ottobre il partito ANO dell'ex premier Andrej Babiš. Il suo ritorno al vertice è caratterizzato dall'atteggiamento critico verso l'Unione Europea e dalla promessa di togliere la priorità agli aiuti militari e umanitari per l'Ucraina. Vittoria non larga. Il partito di Babiš si era presentato da favorito alla tornata elettorale, grazie anche al calo di gradimento dei cittadini verso il governo di Petr Fiala. Tuttavia la vittoria di ANO non è stata larga: soltanto il 34,52%, che corrisponde a 80 seggi sui 200 della Camera dei Deputati ( Poslanecká sn?movna ) di Praga.

