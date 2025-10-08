Potere al Popolo | Noi unica alternativa a Fico e Cirielli

Tempo di lettura: 2 minuti “ La Campania è una Regione che va rimessa sui suoi piedi al di là della propaganda di De Luca e i silenzi di Fico. Bisogna lavorare per cambiare tutto, noi di Campania Popolare lo faremo dal 24 novembre dall’interno di questi palazzi, siamo l’unica alternativa a Fico e Cirielli”. Lo afferma Giuliano Granata, candidato presidente della Regione Campania per Potere al Popolo e altre organizzazioni di sinistra che “ non accettano di inginocchiarsi davanti al potere per spartirselo ma sono pronte a combatterlo per restituire dignità alla regione”. Granata ha presentato la sua candidatura davanti a Palazzo Santa Lucia, la sede del presidente della Regione, sottolineando i temi su cui bisogna lavorare: “ Abbiamo in programma una prima legge che prevede che la polizia municipale si impegni direttamente nel controllo del lavoro nero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

