Potere al Popolo | Noi unica alternativa a Fico e Cirielli

Tempo di lettura: 2 minuti “ La Campania è una Regione che va rimessa sui suoi piedi al di là della propaganda di De Luca e i silenzi di Fico. Bisogna lavorare per cambiare tutto, noi di Campania Popolare lo faremo dal 24 novembre dall’interno di questi palazzi, siamo l’unica alternativa a Fico e Cirielli”. Lo afferma Giuliano Granata, candidato presidente della Regione Campania per Potere al Popolo e altre organizzazioni di sinistra che “ non accettano di inginocchiarsi davanti al potere per spartirselo ma sono pronte a combatterlo per restituire dignità alla regione”. Granata ha presentato la sua candidatura davanti a Palazzo Santa Lucia, la sede del presidente della Regione, sottolineando i temi su cui bisogna lavorare: “ Abbiamo in programma una prima legge che prevede che la polizia municipale si impegni direttamente nel controllo del lavoro nero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Potere al Popolo: “Noi unica alternativa a Fico e Cirielli”

In questa notizia si parla di: potere - popolo

Inchiesta urbanistica, le chat di Boeri: “Ci bocciate tutto, siete di Potere al Popolo”. A Sala: “Ti scrivo da amico”

Inchiesta urbanistica Milano, le chat, Boeri a Oggioni: "Ci bocciate tutto, siete di Potere al Popolo", Sala: "Non posso far spuntare torri dal nulla"

Pino abbattuto, lo sdegno di Potere al Popolo: "Solo scuse. Il Comune poteva intervenire e non l'ha fatto"

L'intervento di @coppola_mau, coordinatore nazionale di Potere al Popolo per la sezione Estero, all'incontro internazionale "Contre la guerre" di Parigi. #contrelaguerre @InfosOuvrieres - X Vai su X

Potere al Popolo. . È certo che Greta abbia subito umiliazioni da parte dei pirati israeliani nelle loro fogne carcerarie. Era un trofeo che dovevano sollevare. Una volta deportata da Israele, una volta libera di parlare, Greta avrebbe potuto mettere sé stessa al ce - facebook.com Vai su Facebook

I voti della piazza a Potere al Popolo? - Presente alle prossime elezioni con Giuliano Granato, potrebbe rappresentare una «falla» per il centrosinistra Le piazze per Gaza, nelle ultime settimane, hanno mostrato una partecipazione imponente e ... Riporta stylo24.it

“Ti fanno vedere ragazze seminude che non sanno la tabellina del 5, il potere vuole un popolo ignorante”: Gratteri e il legame tra istruzione e controllo sociale - In un intervento diffuso online, Nicola Gratteri ha commentato il rapporto tra classe dirigente, sistema educativo e cultura dominante in Italia, soffermandosi sul modo in cui – a suo dire – l’ignoran ... Come scrive orizzontescuola.it