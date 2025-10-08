PostePay addio | cosa succede ora e come continuare a utilizzare i servizi online
L’8 ottobre è l’ultimo giorno dell’app PostePay come la conosciamo. Certo rimarrà gratuita, non come lo SPID, ma da giovedì 9 ottobre 2025, l’applicazione che ha accompagnato milioni di italiani nella gestione quotidiana delle loro carte prepagate, cesserà di funzionare. Non è un guasto tecnico, né un disservizio improvviso, ma è la decisione di unificare l’accesso digitale a tutti i servizi di Poste Italiane sotto un’unica piattaforma. Cosa cambia per i clienti. Quindi chi vorrà controllare il saldo della propria carta PostePay, ricaricarla o effettuare un bonifico non potrà più farlo attraverso la vecchia app dedicata. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: postepay - addio
Dopo Banco Posta, si avvicina l’addio dell’app Postepay: ora abbiamo una data ufficiale
Addio BancoPosta e PostePay: arriva l’app che fa tutto (e non serve più andare in fila)
Addio all’app Postepay: dal 9 ottobre 2025 i servizi passano all’app Poste Italiane - facebook.com Vai su Facebook