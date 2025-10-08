Poste lavori in corso all' ufficio di San Fratello | attivata una sede provvisoria
Lavori di ammodernamento all'ufficio postale di San Fratello, dove da domani verranno portate avanti nuove operazioni per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, verrà attivata una sede provvisoria in un container di via Libertà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: poste - lavori
