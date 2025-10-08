Postamat spenti di notte al Sud | 250 sportelli chiusi contro i furti

È sera ed è buio, serve contante per qualche spesa imprevista, per un farmaco da comprare oppure per un pos non funzionante al ristorante o in un taxi appena preso. Magari si è in una località turistica, dove è già difficile trovare uno sportello bancario. Si arriva al Postamat, l’Atm di Poste Italiane, si inserisce la propria carta, ma non succede nulla. Lo schermo è nero e lo sportello è spento. Non è un guasto, tanto meno una qualche manutenzione programmata, ma è una precisa scelta. Dalle 19 alle 8:30 del mattino, centinaia di sportelli Postamat nel Sud Italia non funzionano più, perché Poste Italiane ha deciso di spegnerli a causa dei troppi tentativi di furto. 🔗 Leggi su Panorama.it

