Posizioni economiche ATA il test finale slitta probabilmente a novembre
Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitta probabilmente a novembre. L'informazione è stata data dal Ministero ieri alla riunione su organici e procedura d'infrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: posizioni - economiche
Posizioni economiche ATA, al via la formazione dedicata: vi spieghiamo come funziona. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Mercoledì 16 luglio alle 15:30
Posizioni economiche ATA, come accedere ai corsi di formazione. Ecco la piattaforma Scuola Futura. VIDEO
ATA, al via la formazione per le nuove posizioni economiche: come accedere e cosa sapere
Domani doppio appuntamento a Vallo della Lucania. Domattina dalle 11 alle 13 assemblea sindacale presso l'aula consiliare del comune di Vallo della Lucania. Affronteremo tanti temi: - rinnovo CCNL; - CCNI Fmof; - posizioni economiche; - progressioni verti - facebook.com Vai su Facebook
Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame - X Vai su X
Posizioni economiche ATA: prove finali previste a novembre, prime indicazioni operative - In attesa degli elenchi ufficiali per avviare i test che si svolgeranno in presenza su piattaforma Cineca ... Scrive flcgil.it
Stipendi personale Ata, aumenti da 700 a 2mila euro con nuove posizioni economiche: chi può e come fare domanda dal 14 novembre - Si aprono le domande per l'accesso alle nuove posizioni economiche per il personale Ata della scuola. Scrive corriereadriatico.it